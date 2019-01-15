В Анталье из-за погодных условий не состоялись контрольные матчи еще трех азербайджанских клубов

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Аннулирован товарищеский матч находящегося на учебно-тренировочных сборах в турецкой Анталии азербайджанского клуба "Зиря" с казахстанским "Тараз".

Как сообщили Report из клуба, это связано с тем, что в регионе непрерывно идет дождь. Вечером ожидается сильный ветер, учитывая это стороны решили не проводить матч.

Наряду с этим, перенесен матч команды "Сумгайыт" с другим казахстанским клубом "Жетысу". Встреча, запланированная на 16 января, начнется в 13:00 по бакинскому времени.

В то же время, не состоялся матч "Сабаиля" с венгерским футбольным клубом "Аквитал". Руководитель пресс-службы азербайджанского клуба Тора Ахмедова сообщила Report, что встреча отложена на 16 января. Время начала матча пока неизвестно.

Отметим, что ранее был отменен матч "Карабаха" с румынским "Ботошани".