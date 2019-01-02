Роналду сообщил, что вернётся в сборную Португалии в 2019 году

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сообщил, что в 2019 году вернётся к выступлениям за сборную Португалии по футболу.
Как передает Report, об этом сообщает AS.
«В 2019 году намерен снова вернуться в распоряжение тренерского штаба сборной Португалии. У нас была договорённость, согласно которой я не буду участвовать в матчах за сборную в первой части этого сезона», — приводит слова Роналду AS.
33-летний форвард после чемпионата мира 2018 года объявил, что некоторое время не будет выступать за национальную команду, чтобы сфокусироваться на новом клубе.
Криштиану Роналду возглавил список лучших бомбардиров чемпионата Италии.
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