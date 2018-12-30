Криштиану Роналду возглавил список лучших бомбардиров чемпионата Италии

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ «Ювентус» на своем поле победил «Сампдорию» в матче 19-го тура чемпионата Италии — 2:1.

Как передает Report, Криштиану Роналду оформил дубль и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Серии А.

Матч 19-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Сампдорией» завершился домашней победой туринского клуба со счетом 2:1. В составе хозяев оба мяча забил португальский нападающий Криштиану Роналду.

В самом начале встречи пятикратный обладатель «Золотого мяча» замкнул диагональную передачу Паоло Дибалы. На 65-й минуте он реализовал пенальти после того, как хавбек гостей Деннис Прат сыграл рукой в своей штрафной.

Оформив дубль, Роналду с 14 голами возглавил список лучших бомбардиров чемпионата Италии. Португалец опередил польского нападающего «Дженоа» Кшиштофа Пёнтека, на счету которого осталось 13 забитых мячей.

Также Роналду стал первым португальским футболистом, забившим 14 мячей в элитном дивизионе чемпионата Италии. Ранее рекордом владел хавбек Руй Барруш, в сезоне-1988/89 ставший автором 12 голов в составе «Ювентуса».





