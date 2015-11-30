Уволился главный тренер команды "Валенсия"

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Нуну Эспириту Санту уводился с поста главного тренера футбольной команды "Валенсия".

Как сообщает Report, 41-летний специалист обнародовал свое решение после поражения с "Севильей" со счетом 0:1.

Санту поблагодарил всех футболистов, с которыми он работал, а также руководство клуба и болельщиков. Португальский тренер отметил, что до матча с "Севильей" игроки не знали о его решении относительно увольнения.

Отметим, что в настоящее время "Валенсия" занимает 9-е место в Ла Лиге, набрав 19 очков по 13 матчам. В лиге чемпионов команда находится на 3-м месте и сохраняет шанс на выход в 1/8 финала.