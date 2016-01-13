​Уволен главный тренер "Порту"

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Португальский "Порту" уволил Хулена Лопетеги с поста главного тренера.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Причиной отставки стали неудачные выступления "Порту" в нынешнем сезоне. "Порту" занимает лишь 4 место в чемпионате Португалии и не сумел выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Исполнять обязанности главного тренера будет Руй Барруш. Главным кандидатом на замену Лопетеги является наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, но он освободится не раньше лета.