Увеличен призовой фонд Чемпионата Европы 2020 года, который также пройдет в Баку

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Общий призовой фонд Чемпионата Европы 2020 года по футболу составит 371 млн евро.

Как сообщает Report, об этом заявил генсек УЕФА Теодор Теодоридис в Конгрессе структуры в Братиславе.

По его словам, команда-победитель заработает 34 млн евро: "Каждый из 24-х участников финала получит минимум 1,25 млн евро, а максимальная сумма составит 34 млн евро".

Призовой фонд Чемпионата Европы 2016 года во Франции составил 301 млн евро. Другими словами, данная сумма для очередного континентального чемпионата увеличена на 70 млн евро.

Отметим, что ЕВРО-2020 пройдет в 12-ти городах континента - Баку (Азербайджан), Лондон (Англия), Мюнхен (Германия), Санкт-Петербург (Россия), Рим (Италия), Копенгаген (Дания), Бухарест (Румыния), Амстердам (Голландия), Дублин (Ирландия), Бильбао (Испания), Будапешт (Венгрия), Глазго (Шотландия). Помимо 3 встреч в группе А, в Баку также пройдет один из матчей 1/4 финала.