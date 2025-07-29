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Утвержден список судей на сезон 2025/2026

Утвержден список судей на сезон 2025/2026 Комитет судей АФФА утвердил список арбитров, которые будут обслуживать матчи Азербайджанской Премьер-лиги и Первой лиги в сезоне 2025/2026.
Футбол
29 июля 2025 г. 21:55
Утвержден список судей на сезон 2025/2026

Комитет судей АФФА утвердил список арбитров, которые будут обслуживать матчи Азербайджанской Премьер-лиги и Первой лиги в сезоне 2025/2026.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ассоциации, судьи и помощники судей были распределены по категориям.

Список арбитров на сезон 2025/2026:

Элитные судьи (Премьер-лига):
Алияр Агаев
Эльчин Месиев
Камал Умудлу
Инкилаб Мамедов
Раван Гамзазаде
Фарид Гаджиев
Турал Курбанов
Рашад Ахмедов
Джавид Джалилов
Ниджат Исмайылов
Рауф Джафаров
Али Алиев
Эльвин Байрамов
Камранбей Рагимов

Эти арбитры могут получать назначения в качестве главного судьи, резервного арбитра, а также VAR и AVAR на матчах Премьер-лиги.

Группа развития (кандидаты в элитную категорию):
Кямран Алиев
Акпер Ахмедов
Эмин Алиев
Вугар Гасенли
Ислам Мамедов

Судьи из этой группы могут обслуживать матчи Первой и нижестоящих лиг, а также быть резервными, VAR и AVAR на матчах Премьер-лиги.

Судьи I категории:
Ровшан Раджабов
Сабухи Байрамов
Намиг Бекиров
Шамиль Иманзаде
Махмуд Багирзаде
Мурад Салимов
Фарида Лютфалиева
Руслан Гулиев
Алик Юнусов

Обслуживают матчи Первой лиги и ниже.

Судьи II категории:
Назим Абдуллаев
Сенан Байрамзаде
Нариман Агаев
Нияз Ахмедов
Джейхун Гусейнов
Парвиз Ибрагимов
Нахид Хасиев
Элявсат Ибрагимхалилов
Расим Мусаев
Ляман Амирли
Сархан Исмайылов
Расул Бабаев

Обслуживают матчи Второй лиги и ниже.

Элитные помощники судей (Премьер-лига):
Зейнал Зейналов
Акиф Амирели
Эльшад Абдуллаев
Парвин Талыбов
Намиг Гусейнов
Вусал Мамедов
Кямран Байрамов
Муслим Алиев
Рахиль Рамазанов
Рахман Имамы
Джамиль Гулиев
Эюб Ибрагимов
Ширмаммед Мамедов
Зохраб Аббасов
Теймур Теймуров
Асиман Азизли
Керим Зейналов
Терлан Талыбзаде
Севда Нуриева
Гюльнура Акберзаде

Группа развития (кандидаты в элитную категорию помощников судей):
Асиф Абдуллаев
Орхан Ибишов
Газенфар Мамедов
Расим Ахундов
Талех Мамедов
Мирнихат Сеидов

Эти помощники судей могут получать назначения в Первую и более низкие лиги.

Помощники судей I категории:
Анар Бадалов
Айдын Бахшиев
Эльман Керимов
Эльмин Сулейманов
Газенфар Мамедов
Расим Ахундов
Рахман Асланов
Сабухи Солтанов
Сенан Атаев
Талех Мамедов
Вугар Байрамов
Закир Шюкюрзаде
Самир Карачаев
Мирнихад Сеидов
Асиф Абдуллаев
Орхан Ибишов
Сефалы Агаев (новый)
Рашад Гулиев (новый)
Маммедали Керимов (новый)

Обслуживают матчи Первой лиги и ниже.

Помощники судей II категории:
Акпер Алиев
Ахмед Ахмедсой
Руслан Мамедов
Ризван Сулейманов
Агадур Магмудов
Эльвин Медетов
Джавид Омеров
Гусейн Велиев
Гусейн Аскеров
Садыг Алиев
Вусал Халилзаде
Илькин Мустафазаде
Турал Байрамов
Руслан Бабаев

Обслуживают матчи Второй лиги и ниже.

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Версия на азербайджанском языке 2025/2026 mövsümündə Azərbaycan Premyer Liqası, I və II Liqa oyunlarının hakimləri təsdiqlənib - SİYAHI

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