Уточнена зарплата Майкла Эссьена в "Сабаил"

Уточнена зарплата бывшего футболиста сборной Ганы Майкла Эссьена в клубе "Сабаил".

Как передает Report со ссылкой на издание Ghanasoccernet, 38-летний полузащитник зарабатывает в год 250 тыс. евро. Подчеркивается, что он является самым высокооплачиваемым игроком в команде.

Отметим, что начавший профессиональную карьеру в "Бастии" Майкл Эссьен больше всего на поле выходил в составе английского "Челси". Опытный игрок в составе "Челси" забил 19 голов в 168 играх. Он также защищал честь испанского "Реал Мадрид" и итальянского "Милана". С марта 2019 года Эссьен выступает в "Сабаил".