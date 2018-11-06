Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Уточнена символическая команда Х тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), в символическую команду попали 6 игроков из "Карабаха", 3 игрока из "Габалы", 2 игрока из "Нефтчи".

Мирабдулла Аббасов из "Нефтчи" избран в команду недели в пятый раз, Сабиэн Лиляй из "Габалы" и Аббас Гусейнов из "Карабаха" - в третий.

Стивен Монроз и Тамкин Халилзаде из "Габалы", Турал Ахундов из "Нефтчи", Рахиль Мамедов, Симеон Славчев и Джон Деларж из "Карабаха" во второй раз попали в "11".

Вратарь "Карабаха" Ханнес Халльдоурссон и защитник Бадави Гусейнов вперые попали в символическую команду.

Вратарь: Ханнес Халльдоурссон ("Карабах")

Защитники: Турал Ахундов ("Нефтчи"), Рахиль Мамедов ("Карабах"), Бадави Гусейнов ("Карабах"), Аббас Гусейнов ("Карабах");

Полузащитники: Тамкин Халилзаде ("Габала"), Симеон Славчев ("Карабах"), Сабиэн Лиляй ("Габала"), Джон Деларж ("Карабах");

Нападающие: Мирабдулла Аббасов ("Нефтчи"), Стивен Монроз ("Габала").

Отметим, что символическая команда и футболист недели определяются согласно анализу компании InStat.