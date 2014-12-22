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    Определились помощники нового главного тренера "Габалы"

    Роман Григорчук привел с собой и тренеров из Черноморца

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Определены все помощники нового главного тренера азербайджанской футбольной команды "Габала" Романа Григорчука.

    Как сообщил Report менеджер клуба Сабухи Сафиярлы, украинскому специалисту будут помогать проработавшие вместе с ним в "Черноморце" Михаил Савка, Степан Матвеев и Андрей Глущенко. К "красно-черным" перешел также и руководитель научно-методической группы Анатолий Коротя. А местными помощниками Р.Григорчука будут Санан Гурбанов и проработавший с вратарями тренер Дмитрий Крамаренко.

    Отметим, что все тренеры уже покинули "Черноморец".

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