Установлен новый рекорд посещаемости в женском футболе

Первый матч полуфинала женской футбольной Лиги чемпионов между испанской "Барселоной" и германским "Вольфсбургом" установил новый мировой рекорд по посещаемости.

Первый матч полуфинала женской футбольной Лиги чемпионов между испанской "Барселоной" и германским "Вольфсбургом" установил новый мировой рекорд по посещаемости.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне в присутствии 91 648 зрителей.

Испанская команда разгромила соперника со счетом 5:1. Прежний рекорд посещаемости был также установлен на домашнем матче "Барселоны", 30 марта каталонская команда встречалась во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". На матче присутствовало 91 553 зрителя.

Второй матч полуфинала между "Барселоной" и "Вольфсбургом" состоится 30 апреля в Германии.

Финал женской Лиги чемпионов пройдет 21 мая в итальянском Турине. "Барселона" является действующим победителем турнира.