Усэйн Болт отказался от предложения австралийского клуба

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Восьмикратный олимпийский чемпион, знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт не договорился о контракте с австралийским футбольным клубом "Сентрал Кост Марринерс" и покинет команду.

Как сообщает Report со ссылкой на Fox Sports Australia, стороны так и не сумели прийти к компромиссу.

Австралийский клуб предлагал ему зарплату в 150 тысяч долларов в год. Болт же хотел зарабатывать 3 млн долларов.

Отметим, что ямаец находился на просмотре в "Сентрал Кост Марринерс" и в одном из контрольных матчей сделал дубль.

Ранее сообщалось, что он отказался от предложения мальтийского клуба "Валлетта".