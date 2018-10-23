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    Усэйн Болт отказался от предложения австралийского клуба

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Восьмикратный олимпийский чемпион, знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт не договорился о контракте с австралийским футбольным клубом "Сентрал Кост Марринерс" и покинет команду. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Fox Sports Australia, стороны так и не сумели прийти к компромиссу. 

    Австралийский клуб предлагал ему зарплату в 150 тысяч долларов в год. Болт же хотел зарабатывать 3 млн долларов.

    Отметим, что ямаец находился на просмотре в "Сентрал Кост Марринерс" и в одном из контрольных матчей сделал дубль. 

    Ранее сообщалось, что он отказался от предложения мальтийского клуба "Валлетта".

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