Умер последний участник финала ЧМ-1958 по футболу

Бывший нападающий сборной Швеции Курт Хамрин скончался в возрасте 89 лет.

Бывший нападающий сборной Швеции Курт Хамрин скончался в возрасте 89 лет.

Как передает Report, об этом сообщил Шведский футбольный союз.

"Нас покинул один из величайших символов шведского футбола. Покойся с миром, Курт "Курре" Хамрин. Спасибо за воспоминания, которые вы помогли создать для стольких людей", - отметили в союзе.

89-летний Хамрин оставался последним оставшимся в живых участником финала ЧМ-1958, в котором сборная Швеции проиграла Бразилии (2:5).

В ходе карьеры швед выступал за АИК, "Ювентус", "Падову", "Фиорентину", "Милан", "Наполи" и "Стокгольм". Он завершил карьеру в 1972 году.

