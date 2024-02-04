Умер последний участник финала ЧМ-1958 по футболу

Бывший нападающий сборной Швеции Курт Хамрин скончался в возрасте 89 лет.
Как передает Report, об этом сообщил Шведский футбольный союз.
"Нас покинул один из величайших символов шведского футбола. Покойся с миром, Курт "Курре" Хамрин. Спасибо за воспоминания, которые вы помогли создать для стольких людей", - отметили в союзе.
89-летний Хамрин оставался последним оставшимся в живых участником финала ЧМ-1958, в котором сборная Швеции проиграла Бразилии (2:5).
В ходе карьеры швед выступал за АИК, "Ювентус", "Падову", "Фиорентину", "Милан", "Наполи" и "Стокгольм". Он завершил карьеру в 1972 году.
Vila i frid, Kurt Hamrin!— Linus (@forviharCHJagne)
pic.twitter.com/XhVra5CBXL February 4, 2024