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Улицу вокруг стадиона "Маракана" переименуют в честь Пеле

Улицу вокруг стадиона "Маракана" переименуют в честь Пеле Власти Рио‑де‑Жанейро переименовали улицу, ведущую к стадиону "Маракана", в честь трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле.
Футбол
6 января 2023 г. 00:16
Улицу вокруг стадиона Маракана переименуют в честь Пеле

Власти РиодеЖанейро переименовали улицу, ведущую к стадиону "Маракана", в честь трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле.

Как передает Report, об этом в Twitter сообщил мэр города Эдуардо Паэс.

- Теперь официально! Авеню короля Пеле! - написал Паэс, прикрепив фотографию с указателем названия улицы.

На табличке также написано: "Эдсон Арантес ду Насименту (Пеле) - спортсмен века. Величайший футболист всех времен. Синоним Бразилии в глазах всего мира".

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

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Версия на азербайджанском языке "Marakana" stadionunun yaxınlığındakı küçəyə Pelenin adı verilib

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