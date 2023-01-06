Улицу вокруг стадиона "Маракана" переименуют в честь Пеле

Власти Рио‑де‑Жанейро переименовали улицу, ведущую к стадиону "Маракана", в честь трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле.

Власти Рио‑де‑Жанейро переименовали улицу, ведущую к стадиону "Маракана", в честь трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле.

Как передает Report, об этом в Twitter сообщил мэр города Эдуардо Паэс.

- Теперь официально! Авеню короля Пеле! - написал Паэс, прикрепив фотографию с указателем названия улицы.

На табличке также написано: "Эдсон Арантес ду Насименту (Пеле) - спортсмен века. Величайший футболист всех времен. Синоним Бразилии в глазах всего мира".

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.