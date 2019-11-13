Уэльский игрок Aston Villa не приедет на матч со сборной Азербайджана

Сборная Уэльса столкнулась с очередной проблемой перед матчами против сборных Азербайджана и Венгрии в рамках отборочного этапа к евро-2020.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sports, Нил Тейлор удален из заявленного состава на указанные матчи. Сообщается, что 30-летний полузащитник английского клуба Aston Villa останется вне игр из-за личных вопросов.

Отметим, что матч Азербайджан-Уэльс состоится 16 ноября на Bakcell Arena и начнется в 21:00. Через три дня британцы примут Венгрию.