УЕФА выделил семи азербайджанским клубам крупную сумму денег

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ УЕФА выделил средства семи из восьми клубов, выступающих в Премьер-лиге Азербайджана в сезоне 2016/2017.

Как сообщает Report, оплата осуществлена в рамках программы "Выплаты солидарности и развитие детского футбола" европейской футбольной структуры.

Каждому из клубов, выступавших в указанном сезоне в Премьер-лиге Азербайджана, но которые не смогли выйти в групповой этап Лиги чемпионов и Лиги Европы, выплачено 507 579,57 евро. Это - клубы "Зиря", "Кешля", "Сумгайыт", "Сабаиль", "Нефтчи", "Кяпяз" и "Габала".

"Карабах" не получил средств, так как завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов по итогам сезона 2016-2017.

Отметим, что выделенные УЕФА деньги были перечислены на счета клубов при посредничества АФФА.