УЕФА выбрал топ-10 голов сезона в Лиге чемпионов - ВИДЕО

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Команда технических наблюдателей УЕФА, в которой среди прочих оказались Деян Станкович, Алекс Фергюсон и Иоанн Лупеску, выбрала десять лучших голов Лиги чемпионов сезона 2016/17.

Как передает Report, об этом сообщает сайт структуры.

Первое место в рейтинге занял мяч нападающего "Ювентуса" Марио Манджукич, который оказался единственным забитым за "старта синьору" в финальной игре турнира с "Реалом" (1: 4).

Полностью десятка лучших голов сезона в Лиге чемпионов состоит из:

1. Марио Манджукич ( "Ювентус" - "Реал"),

2. Карлос Каземиро ( "Реал" - "Наполи"),

3. Томас Делейни ( "Копенгаген" - "Брюгге"),

4. Арьен Роббен ( "Бавария" - "Арсенал"),

5. Гонсало Игуаин ( "Монако" - "Ювентус"),

6. Месут Озил ( "Лудогорец" - "Арсенал"),

7. Гризманн ( "Атлетико" - "Ростов"),

8. Дани Алвес ( "Ювентус" - "Монако"),

9. Криштиану Роналду ( "Реал" - "Спортинг"),

10. Алексис Санчес ( "Арсенал" - "Лудогорец").

Как сообщалось ранее, УЕФА подвел итоги в Лиге чемпионов и назвал имена 18 лучших футболистов сезона.