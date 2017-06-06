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    УЕФА выбрал топ-10 голов сезона в Лиге чемпионов - ВИДЕО

    Первое место в рейтинге занял мяч Марио Манджукича, который он забил в финальной игре турнира

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Команда технических наблюдателей УЕФА, в которой среди прочих оказались Деян Станкович, Алекс Фергюсон и Иоанн Лупеску, выбрала десять лучших голов Лиги чемпионов сезона 2016/17.

    Как передает Report, об этом сообщает сайт структуры.

    Первое место в рейтинге занял мяч нападающего "Ювентуса" Марио Манджукич, который оказался единственным забитым за "старта синьору" в финальной игре турнира с "Реалом" (1: 4).

    Полностью десятка лучших голов сезона в Лиге чемпионов состоит из:

    1. Марио Манджукич ( "Ювентус" - "Реал"),

    2. Карлос Каземиро ( "Реал" - "Наполи"),

    3. Томас Делейни ( "Копенгаген" - "Брюгге"),

    4. Арьен Роббен ( "Бавария" - "Арсенал"),

    5. Гонсало Игуаин ( "Монако" - "Ювентус"),

    6. Месут Озил ( "Лудогорец" - "Арсенал"),

    7. Гризманн ( "Атлетико" - "Ростов"),

    8. Дани Алвес ( "Ювентус" - "Монако"),

    9. Криштиану Роналду ( "Реал" - "Спортинг"),

    10. Алексис Санчес ( "Арсенал" - "Лудогорец").

    Как сообщалось ранее, УЕФА подвел итоги в Лиге чемпионов и назвал имена 18 лучших футболистов сезона.

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