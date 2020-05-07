УЕФА выплатил деньги азербайджанским клубам

УЕФА выделил 1 млн 137 тыс. 773,20 евро азербайджанским клубам, футболисты которых были привлечены к основному составу сборной в сезоне 2018/2019 Лиги наций и отборочному этапу Евро-2020.

Как передает Report, эти средства посредством АФФА были перечислены на счета клубов Премьер-лиги.

“Карабах” – 436 тыс. 696,69 евро

“Нефтчи” – 210 тыс. 117,58 евро

“Сабаил” – 172 тыс. 144,67 евро

“Сабах” – 88 тыс. 895,90 евро

“Габала” – 80 тыс. 514,21 евро

“Сумгайыт” – 64 тыс. 651,56 евро

"Зиря” – 47 тыс. 870,83 евро

“Кешля” – 36 тыс. 881,76 евро

Выделенные для "Кешля" средства в последующие месяцы будут перечислены на счет клуба из Фонда развития футбола для покрытия текущих месячных расходов клуба.