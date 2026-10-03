Объем безналичных платежей в Азербайджане вырос почти на 9 %

В августе этого года объем безналичных платежей в Азербайджане увеличился на 8,8 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 8 млрд 888 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), 7,682 млрд манатов, или 86,4 % от этой суммы, пришлось на электронную торговлю.

Через POS-терминалы было проведено платежей на 1 млрд 204 млн манатов, а через терминалы самообслуживания - на 2 млн манатов. С начала года объем безналичных операций внутри страны с использованием платежных карт составил 69,8 % от общего объема карточных операций.

По состоянию на 1 августа количество платежных карт в Азербайджане достигло 22 млн 974 тыс. Это на 0,8 % больше, чем месяцем ранее, на 4,5 % - по сравнению с началом года и на 8,7 % - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За последний год количество дебетовых карт в стране увеличилось на 10,2 %, до 20,952 млн, а кредитных - сократилось на 4,3 %, до 2,022 млн. В августе оборот по дебетовым картам составил 12,53 млрд манатов, увеличившись за год на 7,6 %, а по кредитным - 720 млн манатов, что на 2,6 % меньше показателя годичной давности.

За отчетный период количество банкоматов в стране выросло на 3,8 %, до 3 596 единиц, из которых 1 936 находятся в Баку. Число POS-терминалов сократилось на 7 %, до 141 696, в том числе в Баку - до 89 852.

В настоящее время существует три основных вида международных платежных систем: карточные, электронные и универсальные. К наиболее распространенным в мире международным карточным платежным системам относятся Visa International, MasterCard International, American Express, Diners Club International и JCB Card. Эти платежные системы также сотрудничают с банками Азербайджана.

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