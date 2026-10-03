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    Azərbaycanda nağdsız ödənişlər 9 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 03 oktyabr, 2026
    • 17:54
    Azərbaycanda nağdsız ödənişlər 9 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin avqust ayında nağdsız ödənişlərin məbləği ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə 8,8 % artaraq 8 milyard 888 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bunun 7,682 milyard manatı (86,4 %-i) elektron ticarətin payına düşüb.

    Ödənişlərin 1 milyard 204 milyon manatı POS-terminallar, 2 milyon manatı isə özünə xidmət terminalları vasitəsilə həyata keçirilib. İlin əvvəlindən ödəniş kartları ilə nağdsız ölkədaxili əməliyyatların məbləği kart əməliyyatlarının həcminin 69,8 %-ni təşkil edib.

    Bu il avqustun 1-nə Azərbaycanda ödəniş kartlarının sayı 22 milyon 974 min ədəd təşkil edib. Bu, aylıq müqayisədə 0,8 % çox, ilin əvvəlinə nisbətən 4,5 %, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,7 % çoxdur.

    Son 1 ildə ölkədə debet kartlarının sayı 10,2 % artaraq 20,952 milyon, kredit kartlarının sayı isə 4,3 % azalaraq 2,022 milyon olub. Avqustda bu kartlar üzrə dövriyyənin məbləği müvafiq olaraq 12,53 milyard manat (illik müqayisədə 7,6 % çox) və 720 milyon manat (-2,6 %) təşkil edib.

    Hesabat dövründə ölkədə bankomatların sayı 3,8 % artaraq, POS-terminalların sayı isə 7 % azalaraq müvafiq olaraq 3 596 ədəd (Bakı üzrə 1 936 ədəd) və 141 696 ədəd (Bakı üzrə 89 852 ədəd) təşkil edib.

    Hazırda beynəlxalq ödəniş sistemlərinin 3 əsas növü var: kart, elektron və universal ödəniş sistemləri. Dünyada daha çox populyar olan 5 beynəlxalq kart ödəniş sistemi mövcuddur - "Visa İnternational", "MasterCard İnternational", "American Express", "Diners Club İnternational" və "JCB Card"dır. Bu maliyyə nəhəngləri Azərbaycan bankları ilə də əməkdaşlıq edir.

    Nağdsız ödənişlərin məbləği Ödəniş kartları Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
    Объем безналичных платежей в Азербайджане вырос почти на 9 %
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