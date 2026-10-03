В Британии мужчина отпущен под залог в рамках расследования по делу о взрыве на авиабазе

Мужчина с двойным гражданством Великобритании и Ирана, подозреваемый в подготовке теракта на военно-воздушной базе Фэрфорд, освобожден под залог.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении британского полицейского управления по борьбе с терроризмом.

"Мужчина, арестованный 1 октября в связи с событиями, произошедшими 27 сентября на базе ВВС Фэрфорд, был освобожден под залог. 25-летний мужчина, имеющий двойное гражданство Великобритании и Ирана, был арестован в районе Вестминстер в Лондоне по подозрению в подготовке террористических актов в соответствии со статьей 5 Закона о терроризме", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что пятерых жителей Лондона, задержанных возле авиабазы Фэрфорд по подозрению в подготовке теракта, отпустили под залог после допросов и следственных действий. Мужчины в возрасте от 23 до 25 лет добрались к базе на трех белых минивэнах. Правоохранительные органы не нашли взрывчатки или другие боеприпасы.