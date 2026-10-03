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    В Британии мужчина отпущен под залог в рамках расследования по делу о взрыве на авиабазе

    Другие страны
    • 03 октября, 2026
    • 17:38
    В Британии мужчина отпущен под залог в рамках расследования по делу о взрыве на авиабазе

    Мужчина с двойным гражданством Великобритании и Ирана, подозреваемый в подготовке теракта на военно-воздушной базе Фэрфорд, освобожден под залог.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении британского полицейского управления по борьбе с терроризмом.

    "Мужчина, арестованный 1 октября в связи с событиями, произошедшими 27 сентября на базе ВВС Фэрфорд, был освобожден под залог. 25-летний мужчина, имеющий двойное гражданство Великобритании и Ирана, был арестован в районе Вестминстер в Лондоне по подозрению в подготовке террористических актов в соответствии со статьей 5 Закона о терроризме", - сказано в сообщении.

    Ранее сообщалось о том, что пятерых жителей Лондона, задержанных возле авиабазы Фэрфорд по подозрению в подготовке теракта, отпустили под залог после допросов и следственных действий. Мужчины в возрасте от 23 до 25 лет добрались к базе на трех белых минивэнах. Правоохранительные органы не нашли взрывчатки или другие боеприпасы.

    Внесение залога Авиабаза Фэрфорд Великобритания
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    44 - Tezliklə

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