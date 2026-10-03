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    В Ханкенди начал работу II Карабахский образовательный форум Vətəndəsən

    Наука и образование
    • 03 октября, 2026
    • 18:33
    В Ханкенди начал работу II Карабахский образовательный форум Vətəndəsən

    В городе Ханкенди начал свою работу II Карабахский образовательный форум под названием Vətəndəsən (Ты - на родине), посвященный 5 октября - Всемирному дню учителя.

    Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, мероприятие под девизом Öyrədənsən ("Ты - обучающий") организовано Karabakh Training Center.

    Согласно информации, на форуме выступили ведущий консультант специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Ходжалинском и Агдеринском районах Хасай Джахангиров, начальник Карабахского территориального главного налогового управления Алекбер Мамедов, руководитель Karabakh Training Center Айтен Мамедова, представитель Карабахского университета и другие лица. Они обратили внимание на такие темы, как развитие образования на освобожденных территориях, формирование человеческого капитала, оценка труда учителей и применение инновационных подходов в сфере образования.

    В рамках двухдневного форума организованы профессиональные тренинги, панельные дискуссии, выставка, гала-вечер по случаю профессионального праздника учителей и культурная экскурсия в город Шуша. В нем принимают участие заслуженные учителя, эксперты в области образования, представители государственных структур и другие члены образовательного сообщества.

    Ханкенди Карабахский образовательный форум Всемирный день учителя
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    Xankəndidə "Vətəndəsən" II Qarabağ Təhsil Forumu keçirilib
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