В Ханкенди начал работу II Карабахский образовательный форум Vətəndəsən

В городе Ханкенди начал свою работу II Карабахский образовательный форум под названием Vətəndəsən (Ты - на родине), посвященный 5 октября - Всемирному дню учителя.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, мероприятие под девизом Öyrədənsən ("Ты - обучающий") организовано Karabakh Training Center.

Согласно информации, на форуме выступили ведущий консультант специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Ходжалинском и Агдеринском районах Хасай Джахангиров, начальник Карабахского территориального главного налогового управления Алекбер Мамедов, руководитель Karabakh Training Center Айтен Мамедова, представитель Карабахского университета и другие лица. Они обратили внимание на такие темы, как развитие образования на освобожденных территориях, формирование человеческого капитала, оценка труда учителей и применение инновационных подходов в сфере образования.

В рамках двухдневного форума организованы профессиональные тренинги, панельные дискуссии, выставка, гала-вечер по случаю профессионального праздника учителей и культурная экскурсия в город Шуша. В нем принимают участие заслуженные учителя, эксперты в области образования, представители государственных структур и другие члены образовательного сообщества.