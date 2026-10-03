В Нефтчале сохранились следы древнего русла реки Куры

На территории села Икинджи Маяк Нефтчалинского района обнажились следы старого основного русла реки Куры, по которому она когда-то впадала в Каспийское море.

Как сообщает аранское бюро Report, в прошлом русло Куры, проходившее через эту территорию, было достаточно глубоким и полноводным. По словам местных жителей, в середине прошлого века глубина реки на отдельных участках достигала семи метров, а сама она служила важным водным путем как для рыбаков, так и для судов, курсировавших между рекой и морем.

В селе Икинджи Маяк, расположенном у выхода Куры к Каспийскому морю, находится построенный в 1965 году маяк высотой 56 метров. В то время он играл важную роль в навигации проходивших здесь судов.

Сегодня большая часть старого русла Куры высохла и покрылась песком и наносами.

Житель села Икинджи Маяк Фахраддин Оруджов рассказал, что около 20 лет назад Кура протекала через эту местность и впадала в Каспийское море семью рукавами.

По его словам, ослабление течения привело к быстрому заиливанию русла.

"По мере подъема уровня моря течение Куры ослабевало, и река отступала. Примерно в четырех километрах от села в сторону моря находилась низменная местность. Там образовались семь рукавов. Из-за этого поток воды в основном русле Куры уменьшился. Около 80 % воды уходило по этим рукавам. Поскольку течение здесь ослабло, русло стало быстро заиливаться и в итоге пришло в нынешнее состояние", - рассказал он.

По словам местных жителей, впоследствии вместо основного русла в северном направлении был прорыт новый рукав. Вместо старого русла протяженностью более семи километров был проложен новый канал длиной около двух километров. Это изменило направление водного потока и в определенной степени позволило снизить угрозу наводнений.