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    В Нефтчале сохранились следы древнего русла реки Куры

    Экология
    • 03 октября, 2026
    • 18:36
    В Нефтчале сохранились следы древнего русла реки Куры

    На территории села Икинджи Маяк Нефтчалинского района обнажились следы старого основного русла реки Куры, по которому она когда-то впадала в Каспийское море.

    Как сообщает аранское бюро Report, в прошлом русло Куры, проходившее через эту территорию, было достаточно глубоким и полноводным. По словам местных жителей, в середине прошлого века глубина реки на отдельных участках достигала семи метров, а сама она служила важным водным путем как для рыбаков, так и для судов, курсировавших между рекой и морем.

    В селе Икинджи Маяк, расположенном у выхода Куры к Каспийскому морю, находится построенный в 1965 году маяк высотой 56 метров. В то время он играл важную роль в навигации проходивших здесь судов.

    Сегодня большая часть старого русла Куры высохла и покрылась песком и наносами.

    Житель села Икинджи Маяк Фахраддин Оруджов рассказал, что около 20 лет назад Кура протекала через эту местность и впадала в Каспийское море семью рукавами.

    По его словам, ослабление течения привело к быстрому заиливанию русла.

    "По мере подъема уровня моря течение Куры ослабевало, и река отступала. Примерно в четырех километрах от села в сторону моря находилась низменная местность. Там образовались семь рукавов. Из-за этого поток воды в основном русле Куры уменьшился. Около 80 % воды уходило по этим рукавам. Поскольку течение здесь ослабло, русло стало быстро заиливаться и в итоге пришло в нынешнее состояние", - рассказал он.

    По словам местных жителей, впоследствии вместо основного русла в северном направлении был прорыт новый рукав. Вместо старого русла протяженностью более семи километров был проложен новый канал длиной около двух километров. Это изменило направление водного потока и в определенной степени позволило снизить угрозу наводнений.

    В Нефтчале сохранились следы древнего русла реки Куры
    В Нефтчале сохранились следы древнего русла реки Куры
    В Нефтчале сохранились следы древнего русла реки Куры
    В Нефтчале сохранились следы древнего русла реки Куры
    В Нефтчале сохранились следы древнего русла реки Куры
    В Нефтчале сохранились следы древнего русла реки Куры
    В Нефтчале сохранились следы древнего русла реки Куры
    В Нефтчале сохранились следы древнего русла реки Куры
    В Нефтчале сохранились следы древнего русла реки Куры
    В Нефтчале сохранились следы древнего русла реки Куры
    В Нефтчале сохранились следы древнего русла реки Куры
    В Нефтчале сохранились следы древнего русла реки Куры

    Нефтчала Река Кура Каспийское море
    Фото
    Neftçalada Kürün qədim ana yatağının izləri üzə çıxıb
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