İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Neftçalada Kürün qədim ana yatağının izləri üzə çıxıb

    Ekologiya
    • 03 oktyabr, 2026
    • 18:34
    Neftçalada Kürün qədim ana yatağının izləri üzə çıxıb

    Neftçala rayonunun İkinci Mayak kəndi ərazisində Kür çayının vaxtilə Xəzər dənizinə qovuşan qədim ana yatağının izləri üzə çıxıb.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, vaxtilə bu ərazidən keçən Kürün yatağı kifayət qədər dərin və gursulu olub.

    Sakinlərin sözlərinə görə, ötən əsrin ortalarında çayın dərinliyi bəzi hissələrdə 7 metrə çatıb, ərazi həm balıqçılar, həm də çay-dəniz arasında hərəkət edən gəmilər üçün mühüm su yolu sayılıb.

    Kürün Xəzərə çıxışında yerləşən İkinci Mayak kəndində 1965-ci ildə inşa edilmiş 56 metr hündürlüyündə mayak da həmin dövrdə ərazidən keçən gəmilərin istiqamətləndirilməsində mühüm rol oynayıb.

    Hazırda isə Kürün qədim Ana yatağının böyük hissəsi quruyaraq qum və çöküntülərlə örtülüb.

    İkinci Mayak kəndinin sakini Fəxrəddin Orucov bildirib ki, təxminən 20 il əvvəl Kür bu ərazidən keçərək 7 qolla Xəzər dənizinə tökülüb.

    Onun sözlərinə görə, çayın axınının zəifləməsi yatağın sürətlə lillənməsinə səbəb olub: "Dəniz qalxdıqca Kürün axını azaldı və geri çəkildi. Kənddən təxminən 4 kilometr dənizə doğru çökək ərazi var idi. Oradan 7 qol açıldı. Bu qolların yaranması Kür çayının əsas yatağında su axınının azalmasına səbəb oldu. Suyun təxminən 80 faizi həmin qollardan axırdı. Burada suyun gücü azaldığına görə lillənmə sürətləndi və yataq indiki vəziyyətə düşdü".

    Sakinlər bildirib ki, sonrakı mərhələdə əsas yatağın əvəzində şimal istiqamətində yeni qol qazılıb. Uzunluğu 7 kilometrdən çox olan köhnə yatağın əvəzinə təxminən 2 kilometr uzunluğunda yeni qolun çəkilməsi su axınının istiqamətini dəyişib və müəyyən dərəcədə sel təhlükəsinin qarşısının alınmasına imkan verib.

    Neftçalada Kürün qədim ana yatağının izləri üzə çıxıb
    Neftçalada Kürün qədim ana yatağının izləri üzə çıxıb
    Neftçalada Kürün qədim ana yatağının izləri üzə çıxıb
    Neftçalada Kürün qədim ana yatağının izləri üzə çıxıb
    Neftçalada Kürün qədim ana yatağının izləri üzə çıxıb
    Neftçalada Kürün qədim ana yatağının izləri üzə çıxıb
    Neftçalada Kürün qədim ana yatağının izləri üzə çıxıb
    Neftçalada Kürün qədim ana yatağının izləri üzə çıxıb
    Neftçalada Kürün qədim ana yatağının izləri üzə çıxıb
    Neftçalada Kürün qədim ana yatağının izləri üzə çıxıb
    Neftçalada Kürün qədim ana yatağının izləri üzə çıxıb
    Neftçalada Kürün qədim ana yatağının izləri üzə çıxıb

    Kür çayı Çay yatağı
    Foto
    В Нефтчале сохранились следы древнего русла реки Куры
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    23:28

    İngiltərə yığması Xorvatiyaya tarixində ən böyük məğlubiyyəti yaşadıb

    Futbol
    23:15
    Video

    Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Alman Birliyi Günü ilə bağlı tədbirlərə qatılıb

    Xarici siyasət
    22:57

    Kobaxidze: Gürcüstan Aİ qarşısında öhdəliklərinin 90 faizini yerinə yetirib

    Region
    22:49

    Ermənistanın xarici işlər naziri sabah İrana səfər edəcək

    Region
    22:34
    Foto

    Azərbaycanlı modellər "Fashion Culture Day in Paris"də çıxış ediblər

    Mədəniyyət siyasəti
    22:17

    ABŞ Meksika ilə sərhədə 500-ə yaxın hərbçi yerləşdirib

    Digər ölkələr
    21:56
    Foto

    "Turan Tovuz" yoldaşlıq oyununda "Fənərbağça"ya məğlub olub

    Futbol
    21:44

    Yəmənin Hərbi Hava Qüvvələri Sənada husilərin iki raket qurğusunu məhv edib

    Digər ölkələr
    21:26
    Foto

    Bakıda üzgüçülük üzrə Dünya Kuboku başa çatıb, Anastasiya Qnusina Azərbaycan rekordunu yeniləyib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti