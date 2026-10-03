В Испании проходят акции протеста, в Валенсии пострадали 9 полицейских

В ряде городов Испании проходят акции протеста из-за жилищного кризиса.

Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.

В Мадриде к акции присоединились около 70 тыс. человек, которые устроили шествие до одной из центральных площадей, на которой расположена мэрия Мадрида.

В Валенсии марш, организованный четырьмя группами, начался утром от ворот Порта-де-ла-Мар и прошел до Дворца искусств, где проходит встреча "Валенсийский саммит по недвижимости 2026", в которой принимают участие профессионалы из сектора недвижимости, инвестиций, предпринимательства и лидерства. Он завершился столкновениями между полицейскими и участниками протеста. Стражам порядка пришлось применить силу для разгона протестующих. В результате столкновений, произошедших в конце демонстрации, пострадали 9 сотрудников Национальной полиции.

В Малаге пройдет демонстрация, организованная Союзом арендаторов Малаги и платформой "Крыша как право". Марш начнется на площади Конституции, где с прошлого понедельника было установлено около 30 палаток.