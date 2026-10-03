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    В Испании проходят акции протеста, в Валенсии пострадали 9 полицейских

    Другие страны
    • 03 октября, 2026
    • 17:48
    В Испании проходят акции протеста, в Валенсии пострадали 9 полицейских

    В ряде городов Испании проходят акции протеста из-за жилищного кризиса.

    Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.

    В Мадриде к акции присоединились около 70 тыс. человек, которые устроили шествие до одной из центральных площадей, на которой расположена мэрия Мадрида.

    В Валенсии марш, организованный четырьмя группами, начался утром от ворот Порта-де-ла-Мар и прошел до Дворца искусств, где проходит встреча "Валенсийский саммит по недвижимости 2026", в которой принимают участие профессионалы из сектора недвижимости, инвестиций, предпринимательства и лидерства. Он завершился столкновениями между полицейскими и участниками протеста. Стражам порядка пришлось применить силу для разгона протестующих. В результате столкновений, произошедших в конце демонстрации, пострадали 9 сотрудников Национальной полиции.

    В Малаге пройдет демонстрация, организованная Союзом арендаторов Малаги и платформой "Крыша как право". Марш начнется на площади Конституции, где с прошлого понедельника было установлено около 30 палаток.

    Акции протеста Массовые беспорядки Испания
    İspaniyada etiraz aksiyaları keçirilir, Valensiyada 9 polis xəsarət alıb
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