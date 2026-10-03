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    Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на ЧМ в Баку

    Индивидуальные
    • 03 октября, 2026
    • 18:11
    Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на ЧМ в Баку

    Определились первые соперники азербайджанских спортсменов на чемпионате мира по дзюдо, который состоится в Баку.

    Как сообщает Report, в церемонии жеребьевки приняли участие официальные лица Международной федерации дзюдо, исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) Рашад Расуллу, вице-президент ФДА Эльнур Мамедли, начальник Отдела спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов и другие лица.

    Представляет список соперников:

    Женщины

    48 кг

    1/32 финала

    Шафаг Гамидова – Наташа Разафиндракало (Мадагаскар)

    1/16 финала

    Кёнюль Алиева – Мари Ди Варгас Лей (Чили)

    52 кг

    1/16 финала

    Гюльтадж Мамедалиева – Гефен Примо (Израиль)

    57 кг

    1/32 финала

    Хадиджа Гадашова – Жанар Жолдошева (Кыргызстан)

    63 кг

    1/16 финала

    Ханна Зайцева – победитель пары Пей Чун Юань (Тайвань) / Анна Криза (Венгрия)

    70 кг

    1/32 финала

    Судаба Агаева – Аи Цунода Рустан (Испания)

    +78 кг

    1/16 финала

    Мадина Каисинова – Ася Тавано (Италия)

    Мужчины

    60 кг

    1/16 финала

    Балабей Агаев – победитель пары Артсём Коласау (Беларусь) / Дильшот Халматов (Украина)

    Ахмед Юсифов – победитель пары Бахром Ботуров (Узбекистан) / Тумэнжаргал Тувшинтур (Монголия)

    66 кг

    1/32 финала

    Туран Байрамов – Раду Изворяну (Молдова)

    Низами Имранов – Важа Маргвелашвили (Грузия)

    1/16 финала

    Руслан Пашаев – победитель пары Сердар Рахимов (Туркменистан) / Адриан Ньето Чинарро (Испания)

    73 кг

    1/32 финала

    Хидаят Гейдаров – Акил Гьякова (Косово)

    1/16 финала

    Рашид Мамедалиев – победитель пары Адил Османов (Молдова) / Джастин Лемир (Канада)

    81 кг

    1/32 финала

    Вюсал Галандарзаде – Христо Валков (Болгария)

    1/16 финала

    Зелим Тчкаев – победитель пары Тимоти Мёвсен (Южно-Африканская Республика) / Виктор Стерпу (Молдова)

    Омер Раджабли – победитель пары Сибгатулла Араб (ИРТ) / Махамаду Дукара (Мали)

    90 кг

    1/32 финала

    Эльджан Гаджиев – Александер Кнауф (США)

    Сулейман Шюкюров – Корнелиус Эйлертсен (Норвегия)

    1/16 финала

    Мурад Фатиев – победитель пары Ягор Ворапаев (Беларусь) / Теодорос Целидис (Греция)

    100 кг

    1/32 финала

    Зелим Коцоев – Баймырат Мажанов (Туркменистан)

    +100 кг

    1/16 финала

    Ушанги Кокаури – Эмирхан Жолдошказыев (Кыргызстан)

    Кянан Насибов – победитель пары Лоссени Коне (Германия) / Видак Малевич (Сербия)

    Джамал Гамзатханов – Франсиско Солис (Чили)

    Смешанные командные соревнования

    1/16 финала

    Азербайджан - Австрия

    Отметим, что чемпионат мира по дзюдо будет проходить с 4 по 11 октября на Национальной арене гимнастики. В соревнованиях примут участие 622 дзюдоиста из 93 стран – 335 мужчин и 287 женщин. Азербайджан в индивидуальных соревнованиях будут представлять 24 дзюдоиста в 13 весовых категориях – 17 мужчин и 7 женщин. Наша сборная также примет участие в смешанных командных соревнованиях, которые состоятся 11 октября.

    Чемпионат мира по дзюдо Федерация дзюдо Азербайджана Международная федерация дзюдо
    Dünya çempionatı: Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri müəyyənləşib
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