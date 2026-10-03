Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на ЧМ в Баку

Определились первые соперники азербайджанских спортсменов на чемпионате мира по дзюдо, который состоится в Баку.

Как сообщает Report, в церемонии жеребьевки приняли участие официальные лица Международной федерации дзюдо, исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) Рашад Расуллу, вице-президент ФДА Эльнур Мамедли, начальник Отдела спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов и другие лица.

Представляет список соперников:

Женщины

48 кг

1/32 финала

Шафаг Гамидова – Наташа Разафиндракало (Мадагаскар)

1/16 финала

Кёнюль Алиева – Мари Ди Варгас Лей (Чили)

52 кг

1/16 финала

Гюльтадж Мамедалиева – Гефен Примо (Израиль)

57 кг

1/32 финала

Хадиджа Гадашова – Жанар Жолдошева (Кыргызстан)

63 кг

1/16 финала

Ханна Зайцева – победитель пары Пей Чун Юань (Тайвань) / Анна Криза (Венгрия)

70 кг

1/32 финала

Судаба Агаева – Аи Цунода Рустан (Испания)

+78 кг

1/16 финала

Мадина Каисинова – Ася Тавано (Италия)

Мужчины

60 кг

1/16 финала

Балабей Агаев – победитель пары Артсём Коласау (Беларусь) / Дильшот Халматов (Украина)

Ахмед Юсифов – победитель пары Бахром Ботуров (Узбекистан) / Тумэнжаргал Тувшинтур (Монголия)

66 кг

1/32 финала

Туран Байрамов – Раду Изворяну (Молдова)

Низами Имранов – Важа Маргвелашвили (Грузия)

1/16 финала

Руслан Пашаев – победитель пары Сердар Рахимов (Туркменистан) / Адриан Ньето Чинарро (Испания)

73 кг

1/32 финала

Хидаят Гейдаров – Акил Гьякова (Косово)

1/16 финала

Рашид Мамедалиев – победитель пары Адил Османов (Молдова) / Джастин Лемир (Канада)

81 кг

1/32 финала

Вюсал Галандарзаде – Христо Валков (Болгария)

1/16 финала

Зелим Тчкаев – победитель пары Тимоти Мёвсен (Южно-Африканская Республика) / Виктор Стерпу (Молдова)

Омер Раджабли – победитель пары Сибгатулла Араб (ИРТ) / Махамаду Дукара (Мали)

90 кг

1/32 финала

Эльджан Гаджиев – Александер Кнауф (США)

Сулейман Шюкюров – Корнелиус Эйлертсен (Норвегия)

1/16 финала

Мурад Фатиев – победитель пары Ягор Ворапаев (Беларусь) / Теодорос Целидис (Греция)

100 кг

1/32 финала

Зелим Коцоев – Баймырат Мажанов (Туркменистан)

+100 кг

1/16 финала

Ушанги Кокаури – Эмирхан Жолдошказыев (Кыргызстан)

Кянан Насибов – победитель пары Лоссени Коне (Германия) / Видак Малевич (Сербия)

Джамал Гамзатханов – Франсиско Солис (Чили)

Смешанные командные соревнования

1/16 финала

Азербайджан - Австрия

Отметим, что чемпионат мира по дзюдо будет проходить с 4 по 11 октября на Национальной арене гимнастики. В соревнованиях примут участие 622 дзюдоиста из 93 стран – 335 мужчин и 287 женщин. Азербайджан в индивидуальных соревнованиях будут представлять 24 дзюдоиста в 13 весовых категориях – 17 мужчин и 7 женщин. Наша сборная также примет участие в смешанных командных соревнованиях, которые состоятся 11 октября.