Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на ЧМ в Баку
- 03 октября, 2026
- 18:11
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Определились первые соперники азербайджанских спортсменов на чемпионате мира по дзюдо, который состоится в Баку.
Как сообщает Report, в церемонии жеребьевки приняли участие официальные лица Международной федерации дзюдо, исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) Рашад Расуллу, вице-президент ФДА Эльнур Мамедли, начальник Отдела спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов и другие лица.
Представляет список соперников:
Женщины
48 кг
1/32 финала
Шафаг Гамидова – Наташа Разафиндракало (Мадагаскар)
1/16 финала
Кёнюль Алиева – Мари Ди Варгас Лей (Чили)
52 кг
1/16 финала
Гюльтадж Мамедалиева – Гефен Примо (Израиль)
57 кг
1/32 финала
Хадиджа Гадашова – Жанар Жолдошева (Кыргызстан)
63 кг
1/16 финала
Ханна Зайцева – победитель пары Пей Чун Юань (Тайвань) / Анна Криза (Венгрия)
70 кг
1/32 финала
Судаба Агаева – Аи Цунода Рустан (Испания)
+78 кг
1/16 финала
Мадина Каисинова – Ася Тавано (Италия)
Мужчины
60 кг
1/16 финала
Балабей Агаев – победитель пары Артсём Коласау (Беларусь) / Дильшот Халматов (Украина)
Ахмед Юсифов – победитель пары Бахром Ботуров (Узбекистан) / Тумэнжаргал Тувшинтур (Монголия)
66 кг
1/32 финала
Туран Байрамов – Раду Изворяну (Молдова)
Низами Имранов – Важа Маргвелашвили (Грузия)
1/16 финала
Руслан Пашаев – победитель пары Сердар Рахимов (Туркменистан) / Адриан Ньето Чинарро (Испания)
73 кг
1/32 финала
Хидаят Гейдаров – Акил Гьякова (Косово)
1/16 финала
Рашид Мамедалиев – победитель пары Адил Османов (Молдова) / Джастин Лемир (Канада)
81 кг
1/32 финала
Вюсал Галандарзаде – Христо Валков (Болгария)
1/16 финала
Зелим Тчкаев – победитель пары Тимоти Мёвсен (Южно-Африканская Республика) / Виктор Стерпу (Молдова)
Омер Раджабли – победитель пары Сибгатулла Араб (ИРТ) / Махамаду Дукара (Мали)
90 кг
1/32 финала
Эльджан Гаджиев – Александер Кнауф (США)
Сулейман Шюкюров – Корнелиус Эйлертсен (Норвегия)
1/16 финала
Мурад Фатиев – победитель пары Ягор Ворапаев (Беларусь) / Теодорос Целидис (Греция)
100 кг
1/32 финала
Зелим Коцоев – Баймырат Мажанов (Туркменистан)
+100 кг
1/16 финала
Ушанги Кокаури – Эмирхан Жолдошказыев (Кыргызстан)
Кянан Насибов – победитель пары Лоссени Коне (Германия) / Видак Малевич (Сербия)
Джамал Гамзатханов – Франсиско Солис (Чили)
Смешанные командные соревнования
1/16 финала
Азербайджан - Австрия
Отметим, что чемпионат мира по дзюдо будет проходить с 4 по 11 октября на Национальной арене гимнастики. В соревнованиях примут участие 622 дзюдоиста из 93 стран – 335 мужчин и 287 женщин. Азербайджан в индивидуальных соревнованиях будут представлять 24 дзюдоиста в 13 весовых категориях – 17 мужчин и 7 женщин. Наша сборная также примет участие в смешанных командных соревнованиях, которые состоятся 11 октября.