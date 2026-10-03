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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Dünya çempionatı: Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    • 03 oktyabr, 2026
    • 17:44
    Dünya çempionatı: Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri müəyyənləşib

    Bakıda keçiriləcək dünya çempionatında Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri bəlli olub.

    "Report"un məlumatına görə, bu, yarışın püşkatma mərasimindən sonra müəyyənləşib.

    Tədbirdə Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının rəsmiləri, Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) icraçı vitse-prezidenti Rəşad Rəsullu, ACF-nin vitse-prezidenti Elnur Məmmədli, Gənclər və İdman Nazirliyinin İdman şöbəsinin müdiri Elnur Məmmədov və digər şəxslər iştirak ediblər.

    Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri:

    Qadınlar

    48 kq

    1/32 final

    Şəfəq Həmidova – Nataşa Razafindrakalo (Madaqaskar)

    1/16 final

    Könül Əliyeva – Mari Di Varqas Ley (Çili)

    52 kq

    1/16 final

    Gültac Məmmədəliyeva – Gefen Primo (İsrail)

    57 kq

    1/32 final

    Xədicə Qədəşova – Janar Joldoşeva (Qırğızıstan)

    63 kq

    1/16 final

    Hanna Zaytseva – Pey Çun Yuan (Tayvan) / Anna Kriza (Macarıstan) cütünün qalibi ilə

    70 kq

    1/32 final

    Südabə Ağayeva – Ai Tsunoda Roustant (İspaniya)

    +78 kq

    1/16 final

    Madina Kaisinova – Asya Tavano (İtaliya)

    Kişilər

    60 kq

    1/16 final

    Balabəy Ağayev – Artsiom Kolasau (Belarus) / Dilşot Xalmatov (Ukrayna) cütünün qalibi ilə

    Əhməd Yusifov – Baxrom Boturov (Özbəkistan) / Tumenjarqal Tuvşintur (Monqolustan) cütünün qalibi ilə

    66 kq

    1/32 final

    Turan Bayramov – Radu İzvoreanu (Moldova)

    Nizami İmranov – Vaja Marqvelaşvili (Gürcüstan)

    1/16 final

    Ruslan Paşayev – Serdar Rahimov (Türkmənistan) / Adrian Nieto Çinarro (İspaniya) cütünün qalibi ilə

    73 kq

    1/32 final

    Hidayət Heydərov – Akil Qyakova (Kosovo)

    1/16 final

    Rəşid Məmmədəliyev – Adil Osmanov (Moldova) / Castin Lemir (Kanada) cütünün qalibi ilə

    81 kq

    1/32 final

    Vüsal Qələndərzadə – Hristo Valkov (Bolqarıstan)

    1/16 final

    Zelim Tçkayev – Timoti Meuvsen (Cənubi Afrika Respublikası) / Viktor Sterpu (Moldova) cütünün qalibi ilə

    Ömər Rəcəbli – Sibqatullah Arab (IRT) / Mahamadu Dukara (Mali) cütünün qalibi ilə

    90 kq

    1/32 final

    Elcan Hacıyev – Aleksander Knauf (ABŞ)

    Süleyman Şükürov – Kornelius Eylertsen (Norveç)

    1/16 final

    Murad Fətiyev – Yahor Varapayev (Belarus) / Teodoros Tselidis (Yunanıstan) cütünün qalibi ilə

    100 kq

    1/32 final

    Zelim Kotsoyev – Baymırat Majanov (Türkmənistan)

    +100 kq

    1/16 final

    Uşanqi Kokauri – Emirxan Joldoşkazıyev (Qırğızıstan)

    Kənan Nəsibov – Losseni Kone (Almaniya) / Vidak Malyeviç (Serbiya) cütünün qalibi ilə

    Camal Qamzatxanov – Fransisko Solis (Çili)

    Qarışıq komanda yarışı

    1/16 final

    Azərbaycan - Avstriya

    Qeyd edək ki, cüdo üzrə dünya çempionatı oktyabrın 4-11-də Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunacaq. Yarışda 93 ölkədən 622 cüdoçu – 335 kişi və 287 qadın mübarizə aparacaq. Azərbaycanı fərdi yarışlarda 13 çəki dərəcəsində 24 cüdoçu – 17 kişi və 7 qadın təmsil edəcək. Yığmamız həmçinin oktyabrın 11-də keçiriləcək qarışıq komanda yarışında mübarizə aparacaq.

    Cüdo üzrə dünya çempionatı Rəşad Rəsullu Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF)
    Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на ЧМ в Баку
    MiniBoss
    MiniBoss

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