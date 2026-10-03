Dünya çempionatı: Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri müəyyənləşib
- 03 oktyabr, 2026
- 17:44
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Bakıda keçiriləcək dünya çempionatında Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri bəlli olub.
"Report"un məlumatına görə, bu, yarışın püşkatma mərasimindən sonra müəyyənləşib.
Tədbirdə Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının rəsmiləri, Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) icraçı vitse-prezidenti Rəşad Rəsullu, ACF-nin vitse-prezidenti Elnur Məmmədli, Gənclər və İdman Nazirliyinin İdman şöbəsinin müdiri Elnur Məmmədov və digər şəxslər iştirak ediblər.
Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri:
Qadınlar
48 kq
1/32 final
Şəfəq Həmidova – Nataşa Razafindrakalo (Madaqaskar)
1/16 final
Könül Əliyeva – Mari Di Varqas Ley (Çili)
52 kq
1/16 final
Gültac Məmmədəliyeva – Gefen Primo (İsrail)
57 kq
1/32 final
Xədicə Qədəşova – Janar Joldoşeva (Qırğızıstan)
63 kq
1/16 final
Hanna Zaytseva – Pey Çun Yuan (Tayvan) / Anna Kriza (Macarıstan) cütünün qalibi ilə
70 kq
1/32 final
Südabə Ağayeva – Ai Tsunoda Roustant (İspaniya)
+78 kq
1/16 final
Madina Kaisinova – Asya Tavano (İtaliya)
Kişilər
60 kq
1/16 final
Balabəy Ağayev – Artsiom Kolasau (Belarus) / Dilşot Xalmatov (Ukrayna) cütünün qalibi ilə
Əhməd Yusifov – Baxrom Boturov (Özbəkistan) / Tumenjarqal Tuvşintur (Monqolustan) cütünün qalibi ilə
66 kq
1/32 final
Turan Bayramov – Radu İzvoreanu (Moldova)
Nizami İmranov – Vaja Marqvelaşvili (Gürcüstan)
1/16 final
Ruslan Paşayev – Serdar Rahimov (Türkmənistan) / Adrian Nieto Çinarro (İspaniya) cütünün qalibi ilə
73 kq
1/32 final
Hidayət Heydərov – Akil Qyakova (Kosovo)
1/16 final
Rəşid Məmmədəliyev – Adil Osmanov (Moldova) / Castin Lemir (Kanada) cütünün qalibi ilə
81 kq
1/32 final
Vüsal Qələndərzadə – Hristo Valkov (Bolqarıstan)
1/16 final
Zelim Tçkayev – Timoti Meuvsen (Cənubi Afrika Respublikası) / Viktor Sterpu (Moldova) cütünün qalibi ilə
Ömər Rəcəbli – Sibqatullah Arab (IRT) / Mahamadu Dukara (Mali) cütünün qalibi ilə
90 kq
1/32 final
Elcan Hacıyev – Aleksander Knauf (ABŞ)
Süleyman Şükürov – Kornelius Eylertsen (Norveç)
1/16 final
Murad Fətiyev – Yahor Varapayev (Belarus) / Teodoros Tselidis (Yunanıstan) cütünün qalibi ilə
100 kq
1/32 final
Zelim Kotsoyev – Baymırat Majanov (Türkmənistan)
+100 kq
1/16 final
Uşanqi Kokauri – Emirxan Joldoşkazıyev (Qırğızıstan)
Kənan Nəsibov – Losseni Kone (Almaniya) / Vidak Malyeviç (Serbiya) cütünün qalibi ilə
Camal Qamzatxanov – Fransisko Solis (Çili)
Qarışıq komanda yarışı
1/16 final
Azərbaycan - Avstriya
Qeyd edək ki, cüdo üzrə dünya çempionatı oktyabrın 4-11-də Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunacaq. Yarışda 93 ölkədən 622 cüdoçu – 335 kişi və 287 qadın mübarizə aparacaq. Azərbaycanı fərdi yarışlarda 13 çəki dərəcəsində 24 cüdoçu – 17 kişi və 7 qadın təmsil edəcək. Yığmamız həmçinin oktyabrın 11-də keçiriləcək qarışıq komanda yarışında mübarizə aparacaq.