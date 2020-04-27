УЕФА выделил финпомощь национальным ассоциациям на борьбу с последствиями COVID-19

Александер Чеферин https://report.az/storage/news/66d7f0c6d24045551d2904ed13c514e7/43d345eb-bb32-4486-aaf2-2c0b4acd7887_292.jpg

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил 55 национальным ассоциациям €236,5 млн на помощь в борьбе с последствиями коронавируса в своих странах.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Наш вид спорта столкнулся с беспрецедентным испытанием, вызванным кризисом COVID-19, - сказал президент УЕФА Александер Чеферин. - УЕФА хочет помочь своим ассоциациям ответить на вызов теми способами, какие будут уместны в их конкретных случаях. Как результат, мы решили выплатить каждой ассоциации до €4,3 млн за следующий сезон и остаток текущего, а также в рамках программы финансирования инвестиций. Эти средства могут быть использованы нашими ассоциациями на восстановление футбольного сообщества в том виде, в каком они посчитают нужным".

"Считаю, мы приняли ответственное решение помочь, насколько это в наших силах. Я горжусь единством, которое футбол демонстрирует в ходе всего текущего кризиса. Без сомнений, футбол будет в центре процесса по возвращению к привычному образу жизни. Когда этот момент наступит, футбол должен быть готов откликнуться", - добавил Чеферин.

Выплаты произойдут в рамках программы помощи HatTrick, которая была запущена после чемпионата Европы 2004 года. Ранее средства по этой программе выделялись национальным ассоциациям для покрытия операционных издержек и для целевого развития конкретных областей футбола. На этот раз УЕФА принял решение разрешить ассоциациями самим определять, на решение каких проблем будут использованы эти средства.