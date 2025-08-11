О нас

Футбол
11 августа 2025 г. 12:09
УЕФА сделала предупреждение сопернику "Карабаха" в III квалификационном раунде Лиги чемпионов - клубу "Шкендия" (Северная Македония).

Как сообщает Report, причиной стало поведение болельщиков в первом матче II квалификационного раунда, когда "Шкендия" в домашнем матче победила румынский ФКСБ со счетом 1:0.

Местные болельщики бросали на поле посторонние предметы во время указанного матча. В связи с этим "Шкендия" получила предупреждение. В случае повторения ситуация, клуб будет оштрафован.

Отметим, что "Карабах" выиграл первый выездной матч III квалификационного раунда со счетом 1:0. Ответный матч состоится 12 августа в Баку.

Версия на азербайджанском языке UEFA "Qarabağ"ın rəqibinə xəbərdarlıq edib

Последние новости

