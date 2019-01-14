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    УЕФА разрешит украинскому клубу провести матч Лиги Европы в Харькове

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Определился стадион первого матча 1/16 финала Лиги Европы "Шахтёр" – "Айнтрахт". 

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт УЕФА, указанная встреча состоится на стадионе "Металлист" в Харькове 14 февраля в 00:00 по бакинскому времени. 

    Ответный матч в Германии начнется 21 февраля в 21:55 по бакинскому времени. 

    Отметим, что ранее из-за военного положения матч "Шахтера" с французским "Лионом" в Лиге чемпионов перенесли из Харькова в Киев. Хотя команда и представляет Донецк, из-за военного положения, она не может проводить в этом городе домашние матчи.

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