УЕФА расследует нарушения в спонсорских сделках "ПСЖ"

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ УЕФА расследует возможные нарушения в спонсорских сделках "ПСЖ".

Как передает Report со ссылкой на The Financial Times, парижский клуб подозревается в том, что предоставлял завышенные данные о спонсорских доходах в размере € 200 млн.

Эти деньги были инвестированы прошлым летом в трансферы Неймара из "Барселоны" и Килиана Мбаппе из "Монако". УЕФА нанял компанию Octagon для проведения проверки спонсорских сделок "ПСЖ". Окончательное решение по этому вопросу структура примет после окончания финансового года.

Если нарушения правил финансового фэйр-плей будут подтверждены, французскому клубу грозит большой штраф или отстранение от участия в Лиге чемпионов.