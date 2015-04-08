​УЕФА присудил сборной Черногории техническое поражение

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ УЕФА официально засчитал Черногории техническое поражение в матче отборочного цикла Евро-2016 с Россией.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт организации.

Также два ближайших матча команда Черногории проведет без зрителей и выплатит штраф в размере 50 тыс. евро. При этом наказание по второму матчу условное с испытательным сроком два года.

РФС был наказан штрафом в 25 тыс. евро.

Уже на первой минуте с трибун стадиона в голкипера россиян Игоря Акинфеева был брошен файер, игра была остановлена на 30 минут. Позднее встреча была окончательно остановлена на 67-й минуте из-за беспорядков на трибунах.