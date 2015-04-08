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    ​УЕФА присудил сборной Черногории техническое поражение

    Также два ближайших матча команда проведет без зрителей

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ УЕФА официально засчитал Черногории техническое поражение в матче отборочного цикла Евро-2016 с Россией.

    Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт организации.

    Также два ближайших матча команда Черногории проведет без зрителей и выплатит штраф в размере 50 тыс. евро. При этом наказание по второму матчу условное с испытательным сроком два года.

    РФС был наказан штрафом в 25 тыс. евро.

    Уже на первой минуте с трибун стадиона в голкипера россиян Игоря Акинфеева был брошен файер, игра была остановлена на 30 минут. Позднее встреча была окончательно остановлена на 67-й минуте из-за беспорядков на трибунах.

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