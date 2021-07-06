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УЕФА представил рейтинг лучших футболистов ЕВРО-2020

УЕФА представил рейтинг лучших футболистов ЕВРО-2020 Пресс-службаСоюза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представила рейтинг лучших футболистов проходящего чемпионата Европы — 2020.
Футбол
6 июля 2021 г. 09:35
УЕФА представил рейтинг лучших футболистов ЕВРО-2020

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представила рейтинг лучших футболистов проходящего чемпионата Европы — 2020.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, при составлении списка использовался сложный алгоритм начисления баллов за различные действия на поле.

На первой строчке расположился португалец Криштиану Роналду, за ним следуют чех Патрик Шик и датчанин Йоаким Мехле, занимающие второе и третье места соответственно. Замыкает топ-10 швейцарский хавбек Джердан Шакири.

6 июля состоится полуфинал Евро, в котором сойдутся итальянская и испанская сборные. Матч пройдет на лондонском "Уэмбли".

Второй полуфинал будет сыгран 7 июля. На том же стадионе померятся силами сборная Англии с датчанами.

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