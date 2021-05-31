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УЕФА представил символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2020/21

УЕФА представил символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2020/21 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сформировал сборную лучших игроков прошедшего сезона Лиги чемпионов.
Футбол
31 мая 2021 г. 21:55
УЕФА представил символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2020/21

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сформировал сборную лучших игроков прошедшего сезона Лиги чемпионов.

Как передает Report, команда представлена на сайте организации.

В состав вошли вратари - Тибо Куртуа ("Реал", Испания), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Эдуар Менди ("Челси", Англия), защитники - Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Бен Чиллуэл (все - "Челси"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Давид Алаба ("Реал", Испания), полузащитники - Жоржиньо, Мэйсон Маунт, Н'Голо Канте (все - "Челси"), Кевин Де Брёйне, Илкай Гюндоган, Фил Фоден (все - "Манчестер Сити"), Лука Модрич ("Реал"), Сержиу Оливейра ("Порту", Португалия), нападающие - Эрлинг Холанд ("Боруссия", Дортмунд, Германия), Килиан Мбаппе, Неймар (оба - ПСЖ, Франция), Роберт Левандовский ("Бавария"), Карим Бензема ("Реал"), Лионель Месси ("Барселона", Испания).

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