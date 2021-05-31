УЕФА представил символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2020/21

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сформировал сборную лучших игроков прошедшего сезона Лиги чемпионов.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сформировал сборную лучших игроков прошедшего сезона Лиги чемпионов.

Как передает Report, команда представлена на сайте организации.

В состав вошли вратари - Тибо Куртуа ("Реал", Испания), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Эдуар Менди ("Челси", Англия), защитники - Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Бен Чиллуэл (все - "Челси"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Давид Алаба ("Реал", Испания), полузащитники - Жоржиньо, Мэйсон Маунт, Н'Голо Канте (все - "Челси"), Кевин Де Брёйне, Илкай Гюндоган, Фил Фоден (все - "Манчестер Сити"), Лука Модрич ("Реал"), Сержиу Оливейра ("Порту", Португалия), нападающие - Эрлинг Холанд ("Боруссия", Дортмунд, Германия), Килиан Мбаппе, Неймар (оба - ПСЖ, Франция), Роберт Левандовский ("Бавария"), Карим Бензема ("Реал"), Лионель Месси ("Барселона", Испания).