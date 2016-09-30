УЕФА поручила съемки домашних игр сборной Азербайджана телеканалу CBC Sport

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Право на съемки домашних игр в отборочном групповом этапе ЧМ 2018 года национальной команды Азербайджана по футболу принадлежит телеканалу CBC Sport.

Об этом Report сообщил гендиректор канала Волкан Уст.

По его словам, по данному вопросу была достигнута договоренность с УЕФА: "Мы займемся съемками домашних игр национальной команды. Наш канал предоставит камеры, режиссеров вещания и необходимое оборудование. Однако трансляцией займется Общественный телеканал (İTV). За короткое время CBC Sport представил зрителям международные соревнования и различные турниры. Это ответственное дело УЕФА поручила нам".

Гендиректор телеканала, который в октябре отметит год со дня создания, также коснулся дальнейших планов: "До меня должность гендиректора занимал Ильхам Рустамов. Включая его, все на телеканале работали и работают сообща, одной командой. И сегодня мы продолжаем наше дело единой командой. Естественно, труд учредителей велик. Сотрудники Профессиональной футбольной лиги поздравили нас по случаю годовщины со дня создания канала. Вы - первые из поздравивших нас представителей СМИ. Мы стараемся, чтобы наша работа была качественной.

Что же касается дальнейших планов, наша основная работа связана с Премьер-лигой Азербайджана. Мы постараемся сделать всю работу качественно, чтобы осветить чемпионат на высоком уровне и вызвать у болельщиков интерес".