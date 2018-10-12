УЕФА подозревает ПСЖ и Црвену Звезду в договорном матче

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) заявил, что матч между французским ПСЖ и сербской «Црвеной Звездой» в матче группового этапа Лиги чемпионов мог быть договорным, сообщает Report со ссылкой на L'Equipe. Прошедшая 3 октября игра завершилась со счетом 6:1 в пользу французов.

По данным источника издания, один из высокопоставленных представителей белградского клуба собирался поставить €5 млн на поражение своей команды с разницей в пять забитых мячей. Во Франции начато расследование в сязи с сообщениями о том, что матч мог быть договорным, сообщил источник AFP.

В мае в Грузии 5 футболистов были наказаны из-за участия в договорных матчах.