УЕФА перенес вопрос о допуске зрителей на Евро-2020 на апрель

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оставил в силе формат перенесенного на год из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы - 2020.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оставил в силе формат перенесенного на год из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы - 2020.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение было принято по итогам состоявшейся встречи руководства УЕФА с представителями 12 европейских городов, в которых летом пройдут матчи турнира.

На совещании представители городов-организаторов и руководство УЕФА обсудили вопросы, связанные с подготовкой и проведением турнира. После завершения встречи президент европейской организации Александер Чеферин выразил оптимизм по поводу ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. По его мнению, по мере приближения к турниру ситуация с вирусом изменится.

Организаторы чемпионата Европы, беря в расчет пандемию коронавируса, перенесли на начало апреля решение о том, какое число болельщиков будет допускаться на игры. "Важно дать городам-организаторам и руководству стран проведения Евро как можно больше времени, чтобы сформировать наиболее точную картину того, чего ожидать в июне-июле. Болельщики делают футбол особенным. Мы должны предоставить себе максимальное пространство для маневров, чтобы как можно быстрее вернуть любителей футбола на стадионы", - отметил Чеферин.

Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Баку пройдут три матча группового этапа турнира и один из четвертьфиналов.