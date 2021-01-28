О нас
Report Georgia
Аудио новости

УЕФА перенес вопрос о допуске зрителей на Евро-2020 на апрель

УЕФА перенес вопрос о допуске зрителей на Евро-2020 на апрель Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оставил в силе формат перенесенного на год из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы - 2020.
Футбол
28 января 2021 г. 00:55
УЕФА перенес вопрос о допуске зрителей на Евро-2020 на апрель

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оставил в силе формат перенесенного на год из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы - 2020.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение было принято по итогам состоявшейся встречи руководства УЕФА с представителями 12 европейских городов, в которых летом пройдут матчи турнира.

На совещании представители городов-организаторов и руководство УЕФА обсудили вопросы, связанные с подготовкой и проведением турнира. После завершения встречи президент европейской организации Александер Чеферин выразил оптимизм по поводу ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. По его мнению, по мере приближения к турниру ситуация с вирусом изменится.

Организаторы чемпионата Европы, беря в расчет пандемию коронавируса, перенесли на начало апреля решение о том, какое число болельщиков будет допускаться на игры. "Важно дать городам-организаторам и руководству стран проведения Евро как можно больше времени, чтобы сформировать наиболее точную картину того, чего ожидать в июне-июле. Болельщики делают футбол особенным. Мы должны предоставить себе максимальное пространство для маневров, чтобы как можно быстрее вернуть любителей футбола на стадионы", - отметил Чеферин.

Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Баку пройдут три матча группового этапа турнира и один из четвертьфиналов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке AVRO-2020: UEFA azarkeş sayı ilə bağlı qərarını aprelə saxladı

Новости партнеров

Самое читаемое

Ведется подготовка к открытию школ 1 февраля
Ведется подготовка к открытию школ 1 февраля
21 января 2021 г. 15:07
Грузия выиграла дело против России в Страсбургском суде
Грузия выиграла дело против России в Страсбургском суде
21 января 2021 г. 15:23
Бакинское метро откроется одновременно с вузами
Бакинское метро откроется одновременно с вузами
21 января 2021 г. 18:02
Азербайджан будет производить новые беспилотники
Азербайджан будет производить новые беспилотники
21 января 2021 г. 13:25
Пашинян признал Шушу азербайджанским городом
Пашинян признал Шушу азербайджанским городом
21 января 2021 г. 16:22
Президент Азербайджана: Сегодняшний документ я бы назвал историческим
Президент Азербайджана: Сегодняшний документ я бы назвал историческим
21 января 2021 г. 14:31
Азербайджан и Туркменистан подписали меморандум о совместной разработке месторождения Достлуг
ФотоАзербайджан и Туркменистан подписали меморандум о совместной разработке месторождения "Достлуг"
21 января 2021 г. 14:25
В Баку задержали алкоголика, устроившего фейерверк в День всенародной скорби
В Баку задержали алкоголика, устроившего фейерверк в День всенародной скорби
21 января 2021 г. 11:21
Начался визит главы МИД Азербайджана в Туркменистан
Начался визит главы МИД Азербайджана в Туркменистан
21 января 2021 г. 09:15
Первый снег в Баку
ФотоПервый снег в Баку
21 января 2021 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi