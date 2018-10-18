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    УЕФА отстранил "Рубин" от участия в еврокубках

    Казанский Рубин подвергнут санкциям за несоблюдение критерия безубыточности в 2014 году

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Росийский футбольный клуб "Рубин" отстранен от участия в еврокубках.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, судебная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов приняла решение отстранить клуб от участия в еврокубках в течение следующих двух сезонов.

    Казанский "Рубин" был подвергнут санкциям за несоблюдение критерия безубыточности в 2014 году. Согласно регламенту, с клубами, нарушившими данное правило, заключается мировое соглашение, одним из основных пунктов которого является полное соблюдение финансового fair play на протяжении действия соглашения. "Рубин" нарушил условия договора, не выполнив требование безубыточности в течение сезона-2017/18.

    Решение судебной палаты УЕФА может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS).

    Напомним, что наибольшего успеха в еврокубках "Рубину" удалось добиться в сезоне 2012/2013. Игравший в одной группе с "Нефтчи" казанский клуб дошел до 1/4 финала.

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