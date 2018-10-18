УЕФА отстранил "Рубин" от участия в еврокубках

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Росийский футбольный клуб "Рубин" отстранен от участия в еврокубках.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, судебная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов приняла решение отстранить клуб от участия в еврокубках в течение следующих двух сезонов.

Казанский "Рубин" был подвергнут санкциям за несоблюдение критерия безубыточности в 2014 году. Согласно регламенту, с клубами, нарушившими данное правило, заключается мировое соглашение, одним из основных пунктов которого является полное соблюдение финансового fair play на протяжении действия соглашения. "Рубин" нарушил условия договора, не выполнив требование безубыточности в течение сезона-2017/18.

Решение судебной палаты УЕФА может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, что наибольшего успеха в еврокубках "Рубину" удалось добиться в сезоне 2012/2013. Игравший в одной группе с "Нефтчи" казанский клуб дошел до 1/4 финала.