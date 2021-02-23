УЕФА открыл дело из-за оскорблений в адрес Ибрагимовича

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспектора для проведения расследования инцидентов, произошедших 18 февраля во время матча 1/16 финала Лиги Европы между сербской "Црвеной Звездой" и итальянским "Миланом" (2:2).
Встреча проходила в Сербии. Болельщики "Црвены Звезды" в ходе игры скандировали в адрес Ибрагимовича слово "балиджа", данный термин является серьезным оскорблением и в течение многих лет используется сербскими националистами для оскорбления боснийских мусульман.
Напомним, что 39-летний шведский нападающий является сыном боснийского мусульманина и хорватки.