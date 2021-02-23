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УЕФА открыл дело из-за оскорблений в адрес Ибрагимовича

УЕФА открыл дело из-за оскорблений в адрес Ибрагимовича Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспектора для проведения расследования инцидентов, произошедших 18 февраля во время матча 1/16 финала Лиги Европы между сербской "Црвеной Звездой" и итальянским "Миланом" (2:2
Футбол
23 февраля 2021 г. 23:30
УЕФА открыл дело из-за оскорблений в адрес Ибрагимовича
Златан Ибрагимович

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспектора для проведения расследования инцидентов, произошедших 18 февраля во время матча 1/16 финала Лиги Европы между сербской "Црвеной Звездой" и итальянским "Миланом" (2:2).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Встреча проходила в Сербии. Болельщики "Црвены Звезды" в ходе игры скандировали в адрес Ибрагимовича слово "балиджа", данный термин является серьезным оскорблением и в течение многих лет используется сербскими националистами для оскорбления боснийских мусульман.

Напомним, что 39-летний шведский нападающий является сыном боснийского мусульманина и хорватки.

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Версия на азербайджанском языке UEFA İbrahimoviçin təhqir olunmasına görə intizam işi açdı

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