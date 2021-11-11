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УЕФА отклонил обращение "Галатасарая" на пересмотр результата матча

УЕФА отклонил обращение "Галатасарая" на пересмотр результата матча Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал удовлетворять обращение турецкого "Галатасарая" с требованием о присуждении московскому "Локомотиву" технического поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Футбол
11 ноября 2021 г. 21:23
УЕФА отклонил обращение Галатасарая на пересмотр результата матча

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал удовлетворять обращение турецкого "Галатасарая" с требованием о присуждении московскому "Локомотиву" технического поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Ранее, "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Галатасараем" со счетом 1:1. В одном из эпизодов во втором тайме защитнику железнодорожников Дмитрию Живоглядову была показана желтая карточка, после чего на поле началась небольшая потасовка. По ее итогам арбитр Сандро Шерер вынес предупреждения Дмитрию Баринову ("Локомотив") и Мбайе Дианю ("Галатасарай"), но при этом вновь показал карточку Живоглядову. В протоколе на сайте УЕФА у него значится одно предупреждение.

После четырех туров "Локомотив" занимает четвертое место в таблице группы Е, набрав 2 очка. "Галатасарай" с 8 очками идет первым, далее располагаются итальянский "Лацио" (5) и французский "Марсель" (4). В пятом туре "Локомотив" 25 ноября примет "Лацио".

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