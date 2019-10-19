УЕФА оштрафовал "Карабах", заявлений в связи с провокацией армян не сделано

Комитет по контролю, этике и дисциплине УЕФА оштрафовал клуб "Карабах" на 7875 евро.

Как сообщили Report в пресс-службе европейской футбольной структуры, причиной для штрафа послужил инцидент, возникший 19 сентября во время игры агдамского представителя в Баку против испанской "Севильи" в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы, завершившейся проигрышем "Карабаха" со счетом 0:3.

"Карабах" понес убыток из-за того, что болельщики бросили на поле Республиканского стадиона им.Тофика Бахрамова посторонние предметы после того, как на 62-й минуте футболист андалусского представителя Чичарито открыл счет.

Что касается провокации армян, совершенной 3 октября во время матча в Люксембурге против "Дюделанжа", в котором "Карабах" выиграл со счетом 4:1, руководство УЕФА не сделало никаких заявлений. В ходе этого матча после второго забитого "Карабахом" гола над стадионом Jozi Bartel возник дрон с "флагом" сепаратисткой "Нагорно-Карабахской Республики". В результате в матче возникла пауза, игра продолжилась спустя 24 минуты.