УЕФА опубликовал статистические данные в связи с матчем "Карабах" - "Ворскла"

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Официальный сайт УЕФА опубликовал статистические данные в связи с матчем третьего тура группового этапа Лиги Европы "Карабах" - "Ворскла".

Как сообщает Report, в статье отмечается что "Карабах" и "Ворскла" пока не набрали ни одного очка на групповом этапе Лиги Европы УЕФА и очная встреча в столице Азербайджана - идеальный шанс получить очки.

"Карабах" в группе Е еще не забивал - чемпион Азербайджана уступил в гостях "Спортингу" (0:2) и дома "Арсеналу" (0:3). "Ворскла" же проиграла в Лондоне со счетом 2:4, после чего дома признала превосходство "Спортинга" - 1:2.

Предыдущие встречи

"Ворскла" ранее никогда не встречалась с представителями Азербайджана в турнирах УЕФА.

• "Карабах" на групповом этапе Лиги Европы-2014/15 соперничал с "Днепром". Азербайджанцы победили будущего финалиста турнира на его поле со счетом 1:0, но дома уступили - 1:2.

"Карабах"

- Карабах", в сезоне 2017/18 ставший чемпионом Азербайджана в пятый раз подряд, играет в основной сетке еврокубков пятый год. Он три раза выступал на групповом этапе Лиги Европы, а в прошлом сезоне вышел в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА. Путь в ЛЧ-2018/19 "Карабаху" преградил БАТЭ в третьем отборочном раунде. Победа над "Шерифом" в раунде плей-офф Лиги Европы позволила азербайджанцам пробиться в основную сетку.

- "Карабах" еще не доходил до весенней стадии еврокубков. Статистика клуба в домашних поединках группового этапа Лиги Европы: В2 Н4 П4. Победы были одержаны над "Андерлехтом" (1:0, 2015/16) и ПАОКом (2:0, 2016/17).

- "Карабах" выиграл лишь два из последних восьми еврокубковых матчей в Баку. Более того, чемпион Азербайджана не знает побед в пяти последних домашних поединках на европейской арене. Четырежды "Карабах" уступил, а на групповом этапе прошлого розыгрыша Лиги чемпионов добился нулевой ничьей с "Атлетико".

"Ворскла"

- "Ворскла" пробилась в групповой этап Лиги Европы, заняв третье место в чемпионате Украины-2017/18. Команда повторила свое лучшее достижение в национальном первенстве - в сезоне 1996/97 она также стала третьей и впервые в своей истории пробилась в еврокубки.

- "Ворскла" в седьмой раз играет в еврокубках и во второй раз - на групповом этапе Лиги Европы. Команда прошла три раунда квалификации на пути в основную стадию в сезоне 2011/12, включая дуэль с бухарестским "Динамо" в раунде плей-офф, но набрала лишь два очка в шести матчах группового этапа. Тогда полтавчане заняли последнее место в квартете с льежским "Стандардом", "Ганновером" и "Копенгагеном".

- Победа над бухарестским "Динамо" (3:2) - последняя для "Ворсклы" на выезде на данный момент. В шести поединках после этого украинский клуб добился двух ничьих при четырех поражениях.

Связи между командами и прочее

- Защитник "Карабаха" Анси Аголли переехал в Азербайджан из "Кривбасса" в январе 2012 года. В сезоне 2009/10 он играл за "Ворсклу" вместе с Александром Кобахидзе.

- "Ворскла" не выиграла ни одного из восьми матчей на групповом этапе Лиги Европы. Больше матчей в турнире без побед провели только "Габала" и братиславский "Слован" - по 12.

Тренеры

- Гурбан Гурбанов - лучший бомбардир сборной Азербайджана (12 голов в 64 матчах). По ходу игровой карьеры Гурбанов часто менял клубы, но как тренер задержался в "Карабахе". В августе 2018 года он отметил 10 лет на посту главного тренера. За это время он выиграл пять чемпионатов страны подряд и четыре кубка. При нем клуб стал постоянным участником основной сетки еврокубков, а в сезоне 2017/18 впервые дошел до групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. С ноября 2017 года Гурбанов совмещает работу в "Карабахе" и сборной Азербайджана.

- Василий Сачко играл в высшем украинском дивизионе за "Волынь" и "Кривбасс". В 2008 году высокий центрфорвард перешел в "Ворсклу" и уже восемь лет остается верным этой команде. Первые четыре года он провел в Полтаве как игрок, следующие два - в качестве помощника тренера, а с лета 2014 года - как главный тренер. В сезоне 2017/18 Сачко занял с "Ворсклой" третье место в чемпионате Украины и вывел ее в групповую стадию Лиги Европы, где он выступал как игрок в сезоне 2011/12.

Напомним, что матч "Карабах" - "Ворскла" состоится на Бакинском олимпийском стадионе 25 октября и начнется в 20:55.