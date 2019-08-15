УЕФА огласил номинантов на приз лучшему футболисту сезона 2018/19

УЕФА огласил тройку номинантов на приз лучшему футболисту сезона 2018/19.

Как сообщает Report, в тройку претендентов на приз вошли нидерландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси и португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Ван Дейк в минувшем сезоне стал с "Ливерпулем" серебряным призёром английской Премьер-лиги, а также завоевал Лигу чемпионов. Также красные выиграли Суперкубок УЕФА. Месси с "Барселоной" стал чемпионом Испании и добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил "Ливерпулю". Роналду с "Ювентусом" выиграл чемпионат Италии, но выбыл из главного еврокубкового турнира на стадии 1/4 финала.

Отметим, что обладатель премии станет известен на церемонии УЕФА, которая состоится в Монако 29 августа. Там же пройдёт жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов.