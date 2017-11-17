УЕФА обнародовала решение в связи с футболистом "Карабаха" Педро Энрике

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет УЕФА наказал на две игры футболиста клуба "Карабах" Педро Энрике. Как сообщили Report в департаменте медиа и связи с общественностью структуры, причиной является получение бразильским легионером прямой красной карточки на выездном матче против испанского "Атлетико" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Руководствуясь статьей 15-й Дисциплинарного комитета, европейская футбольная структура дисквалифицировала 27-летнего полузащитника на оставшиеся игры группового этапа. Это означает, что игрок пропустит игры "Карабаха" против английского "Челси" в Баку 22 ноября и в столице Италии против "Ромы" 5 декабря.

Отметим, что на 59-й минуте матча в Мадриде П. Энрике ударил ногой в лицо защитника хозяев поля Диего Година. На завершившемся ничьей (1:1) матче красную карточку получил также футболист хозяев поля Стефан Савич. Однако, получив на 88-й минуте вторую желтую карточку, он оставил свою команду в меньшинстве. Бразильский игрок - автор первого гола "Карабаха" в групповом этапе Лиги чемпионов. Он отличился на мачте против "Ромы", прошедшем 27 сентября в Баку. Однако азербайджанская команда потерпела в той встрече поражение со счетом 1:2.