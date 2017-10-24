УЕФА обнародовала размер средств, выделенных на развитие детско-юношеского футбола в Азербайджане

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ УЕФА выделила Азербайджану дополнительные средства в размере 426 320 евро.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт футбольной организации Европы, эта сумма была выплачена в целях финансирования проектов клубов, связанных с развитием детско-юношеского футбола в сезоне 2016/2017 в чемпионате Азербайджана.

УЕФА разделил на две части средства, выделенные в целом 54 национальным ассоциациям. УЕФА выделила более высокую сумму 17 странам, представленным в групповом раунде Юношеской лиги УЕФА в сезоне 2016/2017. Азербайджан получил место среди остальных 37 стран. Среди стран бывшего СССР национальная сборная Азербайджана идет по списку после Беларуси (452 300), Литвы (433 474) и Казахстана (431 591), в целом, страна опередила 13 стран. Среди них есть Грузия (422 328) и Армения (408 472).

Отметим, что в прошлом сезоне в Юношеской лиге УЕФА Азербайджан представляла "Габала". "Красно-черные" выбыли из борьбы, проиграв в первом квалификационном раунде российской команде "Динамо" (Москва) дома со счетом 0:2, в гостях со счётом 0:5.