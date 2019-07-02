УЕФА о возможности расширения Российской Премьер-Лиги за счёт команд из СНГ

В УЕФА прокомментировали возможность расширения Российской Премьер-Лиги за счёт команд из СНГ.

Как сообщает Report со ссылкой РБК, в организации отметили, что готовы рассмотреть подобное предложение в том случае, если оно поступит от национальных футбольных федераций.

"Внутренние соревнования являются основой футбола в Европе. Хотя в некоторых случаях упоминались транснациональные соревнования, на данный момент нет конкретных предложений. Любая такая идея или предложение будут обсуждаться УЕФА только в случае их представления национальными ассоциациями, их клубами и лигами, поскольку это может стать стратегическим событием в некоторых европейских регионах", - отметили в УЕФА.

Отметим, что ранее президент ЦСКА Евгений Гинер после заседания исполкома Российского футбольного союза высказал идею расширить РПЛ за счёт приглашения зарубежных команд.