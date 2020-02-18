УЕФА назвал время и место матча Турция-Азербайджан

УЕФА объявил таблицу предтурнирных товарищеских матчей участников финала ЕВРО-2020.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, также стали известны место и время проверочных матчей сборных, которые проведут в Баку встречи группового этапа.

До начала чемпионата Европы сборная Турции испытает силы в 4-х проверочных матчах. 27 марта команда проведет встречу в Любляне (Словения), 30 марта - встретится в Вене с австрийцами. Очередной товарищеский матч подопечные Шенола Гюнеша проведут в мае и июне. 26 мая в Анталье пройдет матч Азербайджан-Турция, а 1 июня турецкая команда встретится в Осиеке с хорватами.

Сборная Швейцарии 26 марта сыграет с Дохе с хорватами, 30 марта встретится со сборной Бельгии, 31 мая - в Базеле со сборной Германии, а 4 июня - с Лихтенштейном. Что касается сборной Уэльса, пока определились два соперника команды. 27 марта она сыграет с Австрией (Суонси), а через три дня примет команду США (Кардифф).

Отметим, что 4 матча ЕВРО-2020 (3 - в групповом этапе и один матч 1/4 финала) состоятся на Бакинском олимпийском стадионе.