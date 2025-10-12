Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    УЕФА может изменить правила отборочных турниров

    Футбол
    • 12 октября, 2025
    • 03:39
    УЕФА может изменить правила отборочных турниров

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен видоизменить процедуру отбора на чемпионаты мира и Европы.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Times.

    По информации источника, в организации недовольны падающими доходами от продажи прав на трансляции игр и готовы изменить формулу проведения отборочных турниров.

    В частности, предлагается использовать Лигу наций как часть квалификации на чемпионат мира или Европы. Также рабочая группа обсуждает вопрос введения швейцарской модели с одной общей турнирной таблицей. Такой формат используется в еврокубках с прошлого сезона.

    футбол УЕФА регламент
