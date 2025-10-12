УЕФА может изменить правила отборочных турниров
Футбол
- 12 октября, 2025
- 03:39
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен видоизменить процедуру отбора на чемпионаты мира и Европы.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Times.
По информации источника, в организации недовольны падающими доходами от продажи прав на трансляции игр и готовы изменить формулу проведения отборочных турниров.
В частности, предлагается использовать Лигу наций как часть квалификации на чемпионат мира или Европы. Также рабочая группа обсуждает вопрос введения швейцарской модели с одной общей турнирной таблицей. Такой формат используется в еврокубках с прошлого сезона.
Последние новости
04:07
Фото
Число погибших из-за проливных дождей в Мексике возросло до 41Другие страны
03:39
УЕФА может изменить правила отборочных турнировФутбол
03:21
ХАМАС начнет освобождать заложников в понедельник утромДругие страны
02:55
Видео
В Калифорнии вертолет упал во время фестиваля, есть пострадавшиеДругие страны
02:13
Al Arabiya: Трое катарских дипломатов погибли в ДТП в ЕгиптеДругие страны
01:40
ЕС ввел в действие новую систему пограничного контроляДругие страны
01:02
Axios: Азербайджан приглашен на "Саммит мира" по Газе в ЕгиптеВнешняя политика
00:53
ЧМ-2026: Турция разгромила Болгарию, Латвия не справилась с АндорройФутбол
00:36