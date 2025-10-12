УЕФА может изменить правила отборочных турниров

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен видоизменить процедуру отбора на чемпионаты мира и Европы.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times.

По информации источника, в организации недовольны падающими доходами от продажи прав на трансляции игр и готовы изменить формулу проведения отборочных турниров.

В частности, предлагается использовать Лигу наций как часть квалификации на чемпионат мира или Европы. Также рабочая группа обсуждает вопрос введения швейцарской модели с одной общей турнирной таблицей. Такой формат используется в еврокубках с прошлого сезона.