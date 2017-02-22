УЕФА хочет, чтобы на чемпионате мира 2026 года для Европы выделили не менее 16 мест

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Число стран, которые представят Европу на чемпионате мира по футболу в 2026 году, обсудят на собрании УЕФА в следующем месяце.

Как сообщает Report, об этом заявил президент футбольной ассоциации Александр Чеферин в интервью порталу "Habertürk".

Словенский функционер сказал, что они потребуют от ФИФА выделить для европейских команд на мундиале не менее 16 мест, чтобы в каждой из 16 групп была представлена одна страна из старого континента: "Это будет нашим минимальным желанием. Как и остальные конфедерации, УЕФА согласилась поддержать новый формат чемпионата мира. То, что продолжительность чемпионата будет длинной и игровая нагрузка останется прежней, нас устраивает".

А. Чеферин выразил несогласие с предложением о проведении отдельных встреч в отборочном этапе чемпионата мира между сборными, которые считаются слабыми.

Он считает, что каждая команда должна обладать правом для участия на всех соревнованиях: "Из прошлых соревнований можем привести примеры, когда маленькие страны как в отборочном, так и финальном этапах своей игрой произвели очень хорошее впечатление. Это говорит о том, что если предоставить шанс, в футболе всякое возможно. Поэтому для всех будут созданы одинаковые условия. Мы не будем делать такую дискриминацию".

Отметим, что в настоящее время чемпионат мира по футболу проходит с участием 32 стран.