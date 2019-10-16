УЕФА допустила ошибку в отношении Гурбана Гурбанова

УЕФА допустила ошибку в статистических данных относительно предстоящего матча между "Карабахом" и кипрским АПОЭЛ в рамках третьего тура Лиги Европы.

Как сообщает Report, официальный сайт континентальной футбольной структуры написал, что Гурбан Гурбанов выйдет на 100-ю игру в качестве главного тренера азербайджанского представителя. Хотя юбилейная встреча для Гурбанова состоялась в игре с "Дюделанжем" в Люксембурге в прошлом туре. Тот матч завершился победой "Карабаха" с большим счетом - 4:1.

Это стало 40-й по счету победой под руководством Гурбанова. На других играх в 27-ми была зарегистрирована ничья, 33 - проигрыш. Среди встреч на еврокубках 36 пришлись на Лигу чемпионов, 64 - Лигу Европы. Кроме того, Гурбанов как главный тренер "Нефтчи" в 2007 году работал на двух матчах первого квалификационного тура кубка УЕФА против австрийского "Рида" (1:3, 2:1).

Отметим, что 24 октября в 20:55 стартует игра между "Карабахом" и АПОЭЛ на Республиканском стадионе им.Тофика Бахрамова.